Empoli, la protesta degli studenti

(Di sabato 24 febbraio 2024), 24 febbraio 2024 – Un corteo, non preavvisato, dia sostegno della Palestina ha sfilato questa mattina per le vie del centro di. Il corteo è stato organizzato dal Collettivo Sav dell'istituto Virgilio, attraverso i social, a seguito dei fatti avvenuti nella giornata di ieri a Pisa e Firenze, dove alcunisono stati caricati dalla polizia. La manifestazione si è svolta senza episodi di violenza e problemi di ordine pubblico. Glihanno esposto alcuni striscioni con messaggi come 'Palestina libera’ e 'Proteggeteci non picchiateci’.