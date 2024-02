Empoli | colpo salvezza | Bastoni abbatte il Sassuolo nel recupero

Sassuolo-Empoli 2-3: gol, risultato e classifica

(Di sabato 24 febbraio 2024)dell'che vince 3-2 in casa delgrazie a un gol di testa dial 94'. Gli ospiti, al 6° risultato utile di fila con Davide Nicola in panchina (3 vittorie e 3 pareggi), vanno due volte in vantaggio con Luperto all'11' e Niang al 63' su rigore ma sono raggiunti entrambe le volte dai padroni di casa, con il rigore di Pinamonti al 54' e da Ferrari al 77', prima di trovare il gol vittoria in pieno. In classifica i toscani salgono così in 13esima posizione con 25 punti, mentre gli emiliani, che non vincono da 6 giornate (un pari e 5 ko) sono al 17° posto a quota 20 insieme al Verona, a grosso rischio retrocessione. La prima occasione del match è di Marin che, con un gran tiro su punizione, impegna Consigli alla respinta dopo 4 minuti. Passano tre ...