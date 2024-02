Ema Stokholma | “Mai cambiare perché qualcuno ti vuole diversa”

Ema Stokholma: «Mi diceva: “non vestirti così", “non dire parolacce”. Ma io sono una donna libera e oggi mi amo»

Leggi tutta la notizia su news.robadadonne

(Di sabato 24 febbraio 2024) Emaè tornata single solo da qualche mese dopo avere chiuso la sua relazione con Angelo Madonia, conosciuto ai tempi della loro comune esperienza a Ballando con le stelle, dove lui era il ballerino professionista che la accompagnava nelle varie coreografie. I due, che sono stati legati per circa un anno, sembravano essere davvero innamoratissimi, al punto tale che lui non aveva esitato a farle conoscere le sue bambine, nate da una precedente relazione, con cui lei aveva costruito un buon rapporto. A distanza di tempo è però la conduttrice radiofonica a parlare per la prima volta e a rivelare i motivi che hanno portato al loro addio, sottolineando come la loro storia d’amore fosse diventata a tratti opprimente: “L’amore bisogna saperlo dare ma anche ricevere – ha detto lei in un’intervista a Vanity Fair – Io ho capito che non devi mai ...