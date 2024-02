Elodie pubblica una dedica ad Andrea Iannone per il suo ritorno in pista | arriva il commento di Belen Rodriguez

Elodie pubblica una dedica ad Andrea Iannone: il commento di Belen Rodriguez

(Di sabato 24 febbraio 2024) La cantanteDi Patrizi ha condiviso sui social una dolceal suo, celebrando ilindel pilota. Il motociclista abruzzese, dopo quattro anni di assenza dalle competizioni a causa di una squalifica per doping, ha conquistato il terzo posto in Australia in Superbike. Il 13 vincitore del Motomondiale ha voluto al suo fianco, con la quale è legato dal 2022, anno in cui si sono conosciuti grazie ad amici in comune durante una vacanza in Sardegna. La cantante, all’epoca, era reduce dalla travagliata rottura con il rapper Marracash avvenuta nel 2021. Tra i due scattò subito la scintilla e da qual momento la coppia si è mostrata sempre molto affiatata anche sui social. Proprio su Instagramha voluto ...

