Elodie festeggia il podio di Iannone dopo la squalifica | “Hai saputo attendere con dignità Sei un esempio” E a sorpresa spunta Belen

Elodie festeggia il ritorno alle gare con podio di Andrea Iannone

(Di sabato 24 febbraio 2024) “Orgogliosa di questo meraviglioso rientro“.non può essere più fiera del “suo” Andrea, che, per la prima volta in gara4 anni di assenza a causa della controversaper doping, torna in sella e sale sulnella prima gara del mondiale Superbike. “Haicon pazienza amore e. Grazie dell’che sei, grazie per la dolcezza, la forza e la bellezza dei tuoi occhi mai stanchi di vita!” scrive sui social la cantante, condividendo le immagini del successo del pilota, “Sei il mio uomo buono, bello e matto come un cavallo. C***o se ti amo!!! @andreaavanti”. Aanche il commento di...

