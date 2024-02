Elodie festeggia Iannone Spunta il commento dell’ex Belen | “Siete una favola”

Elodie con Iannone in Australia festeggia il podio: «Bello e matto come un cavallo. Hai aspettato con pazienza

(Di sabato 24 febbraio 2024) La show-girl argentina ha commentato il post con il quale la cantante ha dedicato parole d'amore al pilota che è tornato a correre in SBK

“Orgogliosa di questo meraviglioso rientro“. Elodie non può essere più fiera del “suo” Andrea Iannone , che, per la prima volta in gara dopo 4 anni di assenza ... (ilfattoquotidiano)

Elodie festeggia Iannone: spunta il commento dell'ex Belen al messaggio social: Il ritorno sul podio di Andrea Iannone, che ha chiuso al terzo posto la gara di Superbike in Australia, è stato festeggiato dalla fidanzata Elodie, che sui social ha esternato tutta la sua gioia in un ...corrieredellosport

Elodie, il messaggio d'amore per il ritorno sul podio di Iannone. E commenta anche Belen: Andrea Iannone ed Elodie sono felici insieme e condividono gioie, delusioni e passioni. Così dopo il terzo posto ottenuto al rientro in pista al Mondiale Superbike in Australia a Philip Island, Elodie ...gazzetta