Elodie festeggia Iannone ex di Belen | Ti amo | caz** La Rodriguez risponde

Elodie con Iannone in Australia festeggia il podio: «Bello e matto come un cavallo. Hai aspettato con pazienza

(Di sabato 24 febbraio 2024) Un tempoe Andreaerano fidanzati. Un tempoerano molto amiche, tanto da condividere serate momenti spensierati per Milano. Oggi però le carte si sono mischiate:è la nuova compagna di Andrea, mentreè di nuovo single dopo la fine della...

“Orgogliosa di questo meraviglioso rientro“. Elodie non può essere più fiera del “suo” Andrea Iannone , che, per la prima volta in gara dopo 4 anni di assenza ... (ilfattoquotidiano)

La show-girl argentina ha commentato il post con il quale la cantante ha dedicato parole d'amore al pilota che è tornato a correre in SBK (golssip)

SERIE B - Vittorie per Catanzaro, Ascoli e Sudtirol, pari tra Cremonese e Palermo: 24.02 16:00 - MERCATO - Cammaroto svela a "NM": "Napoli, occhi su Zirkzee, Scalvini e Calafiori, ipotesi scambio Chiesa-Raspadori, per la panchina Conte resta in pole, ma attenzione a Gasperini e ...napolimagazine

Elodie festeggia Iannone: spunta il commento dell'ex Belen al messaggio social: Il ritorno sul podio di Andrea Iannone, che ha chiuso al terzo posto la gara di Superbike in Australia, è stato festeggiato dalla fidanzata Elodie, che sui social ha esternato tutta la sua gioia in un ...corrieredellosport

Elodie, il messaggio d'amore per il ritorno sul podio di Iannone. E commenta anche Belen: Andrea Iannone ed Elodie sono felici insieme e condividono gioie, delusioni e passioni. Così dopo il terzo posto ottenuto al rientro in pista al Mondiale Superbike in Australia a Philip Island, Elodie ...gazzetta