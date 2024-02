ELIMINATION CHAMBER: Super Tiffy, grandissimi spot ma è Becky Lynch a spuntarla, va lei a Wrestlemania XL!

(Di sabato 24 febbraio 2024) L’femminile apre l’edizione 2024 dell’omonimo premium live event, l’ultimo della Road toprima dello Showcase of Immortals. Naomi e(che sono le prime partecipanti al match), insieme a Tiffany Stratton, Raquel Rodriguez, Bianca Belair e Liv Morgan si giocano lo status di #1 Contender al Women’s World Championship, che sarà in palio più tardi tra Nia Jax e la campionessa Rhea Ripley. Naomi ecominciano la battaglia, grande equilibrio Sono state, come già detto,e Naomi ad iniziare l’incontro. L’equilibrio ha regnato sovrano per tutta la prima parte del match, con l’incontro che ha cominciato a carburare dopo il primo balzo da metà gabbia, perpetrato dall’ex ...

Kabuki Warriors vs Candice LeRae & Indi Hartwell , idolo di casa in quel di Perth, Australia, hanno aperto la mattinata, per noi italiani, di ... (zonawrestling)

Risultati Elimination Chamber: Perth 2024 Live – WWE: Benvenuti al consueto breve recap di Elimination Chamber, l’ultimo Premium Live Event in casa World Wrestling Entertainment. theshieldofwrestling

ELIMINATION CHAMBER: Nulla da fare per Indi Hartwell e Candice LeRae, nel Kickoff trionfano le Kabuki Warriors: Kabuki Warriors vs Candice LeRae & Indi Hartwell, idolo di casa in quel di Perth, Australia, hanno aperto la mattinata, per noi italiani, di Elimination Chamber, combattendo nel Kickoff Show con in pa ... zonawrestling

WWE: Risultati WWE Elimination Chamber 2024: Scopri con Spazio Wrestling, tutti i risultati di Elimination Chamber, ultimo Premium Live Event prima di WrestleMania 40 ... spaziowrestling