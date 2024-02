ELIMINATION CHAMBER | Match spettacolare per i titoli tag team del Judgment Day | ecco come è andata

WWE: Dove vedere Elimination Chamber 2024 in streaming e TV

(Di sabato 24 febbraio 2024) A Perth, Australia, è il grande giorno di WWE2024. La WWE mette in palio itagmaschili in untra 4 talenti che promettono spettacolo. Da una parte c’erano i campioni tagDamian Priest e Finn Balor, dall’altra Tyler Bates e Pete Dunne, tutti wrestler con un glorioso passato ad NXT ed NXT UK. Ci si attendeva uno spettacolo quantomeno divertente, malgrado i pronostici fossero a vantaggio dei più quotati campioni. In effetti la sfida è stata avvincenta, con il pubblico di Perth che ha cantato “This is awesome” a più riprese mentre i 4 sul ring non si risparmiavano un colpo. Più volte i “New Catch Republic”, cosìsi sono fatti chiamare questa notte a SmackDown, sono andati più volte vicini alla vittoria ma ogni ...