ELIMINATION CHAMBER | Cody Rhodes sfida ufficialmente The Rock ad un match | Seth Rollins al suo fianco contro la Bloodline

ELIMINATION CHAMBER: Cody Rhodes sfida ufficialmente The Rock ad un match, Seth Rollins al suo fianco contro la ...

(Di sabato 24 febbraio 2024) Dopo un bellissimo intra il Judgment Day ed i New Catch Republic, è tempo di Grayson Waller Effect ad. L’atteso segmento si apre, però, con Austin Theory che introduce l’idolo di casa, nonché host del programma che quest’oggi avrà come ospiti. Il tutto dopo un colloquio fitto tra Roman Reigns e lo stesso Waller a Smackdown, ieri notte… Il pubblico australiano è ovviamente tutto dalla parte di Grayson e quest’ultimo introduce i suoi ospiti:, World Heavyweight Champion, è il primo ad entrare. Il pubblico di Perth rende il tutto decisamente magico, con il Visionary (sempre più in forma, dopo l’infortunio al ginocchio di inizio anno) che arriva sul ring ...

L’ ELIMINATION CHAMBER femminile apre l’edizione 2024 dell’omonimo premium live event, l’ultimo della Road to Wrestlemania prima dello Showcase of ... (zonawrestling)

A Perth, Australia, è il grande giorno di WWE ELIMINATION CHAMBER 2024. La WWE mette in palio i titoli tag team maschili in un Match tra 4 talenti che ... (zonawrestling)

ELIMINATION CHAMBER: Match spettacolare per i titoli tag team del Judgment Day, ecco come è andata: A Perth, Australia, è il grande giorno di WWE Elimination Chamber 2024. La WWE mette in palio i titoli tag team maschili in un match tra 4 talenti che promettono spettacolo. Da una parte c'erano i cam ... zonawrestling

Elimination Chamber: Perth 2024 Report – WWE: Elimination Chamber, il nuovo Premium Live Event della WWE, è ufficialmente arrivato pronto a dare spettacolo ed a sorprendere i fan. theshieldofwrestling

ELIMINATION CHAMBER: Super Tiffy, grandissimi spot ma è Becky Lynch a spuntarla, va lei a Wrestlemania XL!: L'Elimination Chamber femminile apre l'edizione 2024 dell'omonimo premium live event, l'ultimo della Road to Wrestlemania prima dello Showcase of Immortals. Naomi e Becky Lynch (che sono le prime part ... zonawrestling