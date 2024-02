Elezioni in Sardegna | test decisivo per Meloni e Schlein

Elezioni regionali, test in Sardegna e Abruzzo: stavolta il campo largo può farcela

(Di sabato 24 febbraio 2024) Inè ormai conto alla rovescia per ledi domenica 25 febbraio, con cui i sardi sceglieranno il nuovo governatore e rinnoveranno il Consiglio regionale. Si tratta della prima grande sfida elettorale dell’anno fra la maggioranza di Centrodestra e le opposizioni, in vista delle amministrative e delle europee, a giugno. La premiere la segretaria del PDsi giocano molto. Chi conquisterà lapotrà guadagnare un sensibile vantaggio nelle prossime corse elettorali. L’alleanza di Centrosinistra, a guida PD-M5S, che sostiene Alessandra Todde ha svolto gli ultimi giorni di campagna con il duo Giuseppe Conte–Elly. Ma con date e percorsi separati. Non si sono incrociati e nemmeno sono stati insieme per la chiusura dei comizi. A tagliare corto è ...

Le Elezioni regionali in Sardegna sono alle porte. Secondo le sensazioni che si raccolgono, la candidata del centrosinistra (Pd-M5s) Alessandra Todde è in ... (ilgiornaleditalia)

Si vota in Sardegna, alle urne 1,4 milioni di elettori: Nel dato complessivo sono compresi anche i 112.221 elettori residenti fuori Sardegna (iscritti all’Aire ... più il candidato presidente che vince le Elezioni e lo sfidante aspirante governatore ...corrieredellacalabria

Regionali Basilicata, i nomi dei 5 Stelle per la carica di governatore: I 5 Stelle rilanciano e spunta fuori la rosa dei nomi per la candidatura a governatore della Basilicata alle prossime Elezioni regionali ...quotidianodelsud

I fac simile della scheda elettorale in Sardegna: come votare per non sbagliare: Urne aperte domani dalle 6.30 alle 22 per decidere il nuovo presidente della Regione. Le istruzioni su come esprimere la propria preferenza ...quotidiano