Elezioni in Sardegna, perché la sanità può essere il tema decisivo: ecco le proposte dei 4 candidati

(Di sabato 24 febbraio 2024) Dai trasporti al lavoro, dall’istruzione all’ambiente. Sono i temi ricorrenti della campagna elettorale ormai agli sgoccioli delle Regionali in. È in particolare la, su tutti, che attira l’attenzione dei sardi – tanti dei quali privati delle cure – e primeggia nei programmi dei 4presidente tra i quali sarà scelto il successore di Christian Solinas, non riconfermato dal centrodestra. Paolo Truzzu correrà per i partiti di governo, Alessandra Todde per il centrosinistra, Renato Soru e Lucia Chessa entrambi con altre liste di centrosinistra. Laè uncaldo in una regione dove le liste d’attesa per esami e visite sono lunghissime, interi territori sono privi del medico di famiglia e un numero sempre maggiore di pazienti è costretto a emigrare in altre regioni o far ...