Elezioni in Sardegna | la vigilia del voto | la sfida entra nel vivo

Domenica 25 la Sardegna alle urne, 4 i candidati alla guida della Regione. Come e quando si vota

(Di sabato 24 febbraio 2024) E’ il giorno didellein. Da questo momento in poi il più è fatto. Il centrodestra punta tutto su Truzzu, la sinistra su Todde. La resa dei conti tra Paolo Truzzu e Alessandra Todde è ormai vicina alla conclusione. Lanella giornata di domani, domenica 25 febbraio, andrà alper eleggere il nuovo governatore. Il centrodestra ha deciso di non puntare sulla conferma di Solinas, ma sull’ex sindaco di Cagliari. Indomani si torna al– Notizie.com – © Ansa“Vinceremo noi – ha detto il candidato del centrodestra al Corriere della Sera – sono pronto a lavorare con le opposizioni per rilanciare il Paese“. E da parte di Truzzu non manca una frecciata al M5s e Pd sottolineando che il vero rivale è Soru e non Todde. Il ...