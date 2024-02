Elezioni a San Giorgio del Sannio, il dott. Morelli sostiene la candidatura di Cuomo

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di sabato 24 febbraio 2024) Tempo di lettura: < 1 minuto“Ho accolto con profondo interesse la proposta del candidato Francoa partecipare alla campagna amministrativa dell’8/9 giugno 2024, condividendone lo spirito e la impostazione programmatica”. così in una nota Raffaele, specialista in chirurgia generale ed oncologica presso ospedale Fatebenefratelli di Benevento e Responsabile Unità Operativa di Endoscopia diagnostica e terapeutica, nonché cittadino di Sandeldal 2010. “Tesa ad un modo nuovo di intendere una presenza ed una responsabilità amministrativa – aggiunge -. Capace di coniugare Trasparenza-Legalità-Socialità e profonda quanto convinta Solidarietà alle fascie sociali più deboli. In un ruolo apicale di ascolto, di condivisione e di presenza. Soprattutto alle dinamiche di carattere ...