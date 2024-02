Elena Sofia Ricci smentisce il flirt con il ballerino di tango: "Notizie false che causano dolore"

Leggi tutta la notizia su blogtivvu

(Di sabato 24 febbraio 2024)ha condiviso sulle sue storie di Instagram undoveperper il primo posto dadelperal GF L’attrice, intenta are dal suo smartphone è stata filmata mentreva per: “Chi voglio in finale? Beh,! Non devore altro? Ah ho tre voti? Beh, rivotiamo!”., sapevamo di poter contare su di ...