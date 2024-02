Elena Basile a TPI | “La tregua in Ucraina è ancora possibile”

Elena Basile a TPI: “Per arrivare alla pace bisogna trattare con tutti”

(Di sabato 24 febbraio 2024) A due anni dall’invasione russa dell’, esistono le condizioni per la pace?«Le condizioni per una mediazione tra interessi contrastanti ci sono sempre, se c’è la volontà politica. Ricordo che, come è ormai storia purtropponon riconosciuta dall’Occidente, la mediazione era stata raggiunta dopo un mese di guerra tra la delegazione russa e quella. L’allora primo ministro britannico Boris Johnson comunicò al presidente ucraino Volodymyr Zelensky che gli anglo-americani desideravano che la guerra continuasse e purtroppo la classe dirigenteha svenduto il Paese agli interessi di Washington». Johnson ha smentito questa ricostruzione ma oggi quali possono essere i termini, se non per la pace, almeno per un cessate il fuoco?«Il ministro degli Esteri russo, Sergej Lavrov, ha dichiarato che Mosca è ...