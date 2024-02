Elden Ring | un segreto non è ancora stato trovato dai fan | dice Hidetaka Miyazaki

Elden Ring: l'Interregno nasconde ancora un segreto, dice Miyazaki

(Di sabato 24 febbraio 2024) Uninnon èscoperto. Lo ha confermato From Software, accendendo la curiosità dei giocatori che credevano di avertutto quello che l’Interregno nascondeva. Nei giorni in cui l’interesse intorno aravvivato dall’annuncio del DLC Shadow of the Erdtree, gli sviluppatori non vogliono che i loro fan si convincano di aver esplorato al 100% il mondo del gioco., parlando con IGN, ha sottolineato la presenza di un piccolo dettaglio che non èscoperto.non ha approfondito la questione, limitandosi ad aumentare il senso di sfida con una frase criptica: Potrebbe ...

