Ecco perché il ponte sullo stretto di Messina va fatto Forum di Vespa | l' intervista di Affari a Palenzona

Palenzona ad Affari: "Ecco perché il ponte sullo stretto di Messina va fatto"

Leggi tutta la notizia su affaritaliani

(Di sabato 24 febbraio 2024)to dal direttore ditaliani.it, Angelo Maria Perrino, il presidente dell'Aiscat Fabrizionon ha dubbi per quel che riguarda la discussa questione deldi. "L'Italia ha messo soldi per collegare l'Europa al Mediterraneo. Sarebbe un errore clamoroso non fare ilè un pezzo di un corridoio europeo. Serve all'Italia, all'Europa e al Mediterraneo", spiega Segui sutaliani.it