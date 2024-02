Eccellenza / Ventitreesimo turno alla porta, il programma e gli arbitri

Leggi tutta la notizia su vallesina.tv

(Di sabato 24 febbraio 2024) Scontri diretti di alto livello tra K Sport Montecchio, Urbino, Montegranaro e Maceratese. La Civitanovese a Montegiorgio guardando al big match Montefano-Chiesanuova Vallesina, 24 febbraio 2024 – Prosegue con il proprio ricchissimo palinsesto il massimo campionato regionale. Per l’ottava di ritorno in vista domenica 25 febbraio ancora tante le sfide da seguire con attenzione. Il più interessante dei confronti, sarà sicuramente quello dello stadio ‘Dell’Immacolata’: Montefano-Chiesanuova. Il quarto derby tra le due compagini del maceratese in stagione, dopo l’andata di campionato, favorevole ai biancorossi, e le altre due sfide agli ottavi di coppa nella quale arrivarono un pareggio ed una vittoria per i viola. Distanti due punti l’una dall’altra, il prossimo match sarà per entrambe un banco di prova entusiasmante per continuare a sognare in grande. La Civitanovese, capolista con i ...