E' morta Bice, fuggita dalla casa di riposo per vedere il mare

(Di sabato 24 febbraio 2024) Rimini, 24 febbraio 2024 –venerdì. L’81enne che erada unadifaentina per andare a Bellaria e poi, dopo varie peripezie trovare un luogo caro a Roma, venerdì ècolpita da infarto. La sua vicenda aveva fatto il giro dei salotti televisivi dopo che, "stanca di minestrine e mele cotte", a inizio aprile del 2023 erastruttura faentina per anziani raggiungendo in treno Bellaria Igea Marina, dove bambina trascorreva le vacanze. L’epilogo era arrivato a luglio, dopo quella che il suo legale, l’avvocato Giuliano Lelli Mami, aveva definito "una corsa a ostacoli". Era arrivata infatti l’autorizzazione del giudice al trasferimento, almeno provvisorio, della signora a Roma. Favorita dal clamore mediatico ...

