E Dio creò la donna | le storie bibliche in una rappresentazione teatrale

E Dio creò la donna al Museo di Storia Naturale di Grosseto

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 24 febbraio 2024) "E Diola" è il titolo dello spettacolo in programma domani alle 17 nel Museo di Storia naturale di Grosseto che rientra nel progetto "Le donne della Bibbia" organizzato da Rockland in occasione della "Festa della Toscana 2023". "Sulla scena racconteremointense, crude, nella convinzione che i testi biblici non rappresentino una trattazione storico-filosofica e religiosa – dice Bruno Mazzocchi, curatore della–. Essi non sono affatto un manuale di astratti concetti teologici. Sono più propriamente i racconti di vicende umane reali, in tutti i loro sentimenti, anche nella loro crudezza e nelle loro miserie. Lemostrano come la vera salvezza sia comunque e sempre l’amore, che diventa vera Legge di vita, passando però dalla realtà. ...