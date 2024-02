Dune | I costumi e gli abiti del film tra simbologia e realizzazione

Dune: i costumisti hanno creato oltre 1000 outfit per il film di Denis Villeneuve

(Di sabato 24 febbraio 2024) Il reparto deicinematografici è da sempre uno dei più affascinanti, grazie a lui si è davvero in grado di dar vita a nuove storie e nuovi mondi, regalandoci un’esperienza unica. Quando isti Jacqueline West e Bob Morgan accettarono di lavorare su, dovettero creare un’intera galassia. L’adattamento di Denis Villeneuve del romanzo di fantascienza di Frank Herbert introduce un complesso regno extraterrestre in cui una moltitudine di pianeti, ciascuno con la propria cultura e struttura sociale, svolgono un ruolo chiave nella narrazione. La storia difra monarchie feudali, droghe psichedeliche e vermi della sabbia è probabilmente una delle più originali e difficili da adattare. Il racconto traccia il viaggio della famiglia Atreides, i cui componenti passano dall’essere dei nobili che vivono sul ...

