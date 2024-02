Dune 2", Chalamet: ambiente e scontro di civiltà, un film sull'oggi

Leggi tutta la notizia su ilfogliettone

(Di sabato 24 febbraio 2024) Arriva il 28 febbraio nei cinema l'attesissimo "Parte 2", sequel deldi Dennis Villeneuve che aveva ottenuto quasi 450 milioni di dollari di incassi e ben sei premi Oscar. "- Parte 2" continua la storia delprecedente, ispirata ai libri di fantascienza di Frank Herbert. Seguiamo il mitico viaggio di Paul Atreides, un giovane spinto dal destino in una lotta per il potere intergalattico, tra grandi sequenze d'azione, personaggi nuovi, avventure più ambiziose, una storia d'amore commovente, e molti temi ancora attuali, come spiega il protagonista Timothée."Il libro è stato scritto 67 anni fa, e conteneva allarmi sul futuro dell', sulla ricerca di leader carismatici, c'erano racconti metaforici sullodi, ...