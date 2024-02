Due rapine in centro Scena muta a processo

Centro direzionale di Napoli, bar subisce due rapine in una settimana: «Stato tuteli giovani imprenditori»

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 24 febbraio 2024)davanti al giudice per Karim Issaoui, tunisino di 26 anni senza fissa dimora, arrestato con l’accusa di aver commesso due rapina ina Como a ottobre e dicembre dello scorso anno. La prima, assieme a due soggetti non identificati, il 26 ottobre al Tempio Voltiano, dove avevano accerchiato e minacciato con un coltello un cittadino afghano, facendosi consegnare 150 euro documenti, intimandogli di non chiamare i carabinieri. La seconda, assieme a un connazionale denunciato a piede libero, era avvenuta ai Portici Plinio l’8 dicembre: anche in questo caso la vittima era uno straniero, un tunisino, rapinato di 190 euro, minacciato con un coccio di bottiglia. I due lo avevano avvicinato chiedendogli una sigaretta e il telefono per fare una chiamata, ma al rifiuto di consegnare il cellulare, lo avevano trascinato in una strada ...