Due lampi della Lazio a Torino

(Di sabato 24 febbraio 2024) Lasoffre tanto poi sfrutta duein apertura di ripresa e conquista una vittoria preziosa a(la quarta nelle ultime cinque trasferte di campionato). Finisce 0-2 il recupero21ª giornata con le reti di Guendouzi e Cataldi, entrambe su assist di un Luis Alberto ritrovato. Il Toro si mangia le mani, spreca tanto e ferma la sua rincorsa all'Europa: primo ko nel 2024 per i granata. Una risposta di carattere dei biancocelesti dopo il tonfo immeritato contro il Bologna ma i problemi di gioco restano. Il settimo posto attuale, dopo la sfida di ieri, può essere migliorato, la zona Champions è lontana ma lac'è ancora.. Juric ha qualche defezione in difesa (pesante l'assenza di Bongiorno), recupera Rodriguez per la panchina e si affida alla coppia Sanabria-Zapata con Vlasic alle ...

Momenti di grande Paura in casa Torino : l’attaccante Demba Seck è rimasto coinvolto questa mattina in un incidente stradale . Secondo le prime ricostruzioni il ... (calcioweb.eu)

