Due anni di guerra in Ucraina | quanto durerà ancora

Due anni di guerra in Ucraina

A due anni dall?invasione russa in Ucraina , i contorni delle prossime mosse sono ancora tutti da definire poiché dipendono dagli aiuti ai militari. Tuttavia è ... (ilmattino)

La guerra in Ucraina giunge oggi al giorno 731: è il secondo anni versario dell'invasione russa. La premier Giorgia Meloni è arrivata nella mattinata di ... (today)

L'appello di Shevchenko all'Italia: «Continuate ad aiutare l'Ucraina, abbiamo bisogno di voi. Vi voglio bene»: A distanza di due anni dall'inizio dell'invasione russa in Ucraina, l'ex bandiera del Milan Andrij Shevchenko ha lanciato un appello all'Italia, chiedendo ancora sostegno per il suo paese: «Ciao a ... ilmessaggero

Per il 50% delle famiglie italiane il Pronto soccorso è troppo lontano da casa - Ansa: Un'indagine dell'Istat rileva che metà delle famiglie è in difficoltà nel raggiungere gli ospedali in caso di urgenza. Una situazione che sta peggiorando ... avvenire

A “E’ venerdì” le parole della sindaca di Barga. I cinque anni di mandato, gli obiettivi e le cose realizzate, dal palasport alla sanità: BARGA - La sindaca di Barga Caterina Campani ieri sera in diretta su Noi Tv, alla trasmissione “E’ venerdì” ben condotta in studio dalla collega Silvia ... giornaledibarga