Due anni di guerra in Ucraina | Meloni | Attenti a non essere vittime della propaganda

Due anni di guerra in Ucraina

(Di sabato 24 febbraio 2024) (Agenzia Vista) Kiev, 24 febbraio 2024 "All'inizio si pensava a unalampo e non lo è stata. Poi si pensava" che la Russia avrebbe "occupato metà del territorio ucraino e non è successo. Poi l'ha liberato parte suoi territori. Attenzione a nonanche noidi unache conosciamo abbastanza bene". Lo ha detto la premier, Giorgia, lasciando l'aeroporto Antonov - Hostomel di Kiev, al terminecerimonia di consegna di onorificenze ai difensori dell'aeroporto, alla presenza del presidente dell'Volodymyr Zelensky,presidenteCommissione Ue, Ursula von der Leyen e dei primi ministri di Belgio e Canada, Alexander De Croo e Justin Trudeau. Fonte video Chigi ...

L’Ucraina è viva, è determinata e non è sola. La Russia, che era arrivata a soggiogare il 27% del territorio di Kiev , ne controlla ancora il 17,5% e non ha ... (quotidiano)

