Due anni dallo scoppio della guerra in Ucraina | presidio in piazzale Marconi

Milano, il corteo degli ucraini a due anni dallo scoppio della guerra

Bergamo. A dueesattiin, avvenuto il 24 febbraio del 2022, centinaia di persone sono scese in strada per manifestare in città. L'appuntamento per il, organizzato dall'associazione Zlaghoda, è stato alle 15 di sabato pomeriggio in. Hanno preso parte al sit-in oltre duecento persone. Sono state sventolate numerose bandiere giallo-azzurre, esposti striscioni e cartelli che chiedono lo stop all'invasione russa. Sono stati letti un messaggio del sindaco Gori e di una bambina.