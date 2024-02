Due anni dallo scoppio della guerra in Ucraina | Gori al presidio in piazzale Marconi

Milano, il corteo degli ucraini a due anni dallo scoppio della guerra

(Di sabato 24 febbraio 2024) Bergamo. A dueesattiin, avvenuto il 24 febbraio del 2022, centinaia di persone sono scese in strada per manifestare in città. L’appuntamento per il, organizzato dall’associazione Zlaghoda, è stato alle 15 di sabato pomeriggio in. Hanno preso parte al sit-in oltre duecento persone. Sono state sventolate numerose bandiere giallo-azzurre, esposti striscioni e cartelli che chiedono lo stop all’invasione russa. Sono stati letti un messaggio del sindacoe di una bambina. IL MESSAGGIO DEL SINDACO GIORGIOCare amiche e cari amici ucraini, sono passati duedal giorno in cui l’esercito di Putin ha invaso il vostro ...

