Droga in casa a Pianura | arrestato un 38enne

Pianura. Sorpreso in casa con la droga: arrestato dalla polizia

(Di sabato 24 febbraio 2024)in una: trovati nove grammi di cocaina e settantatré grammi di hashish nascosti in un pensile della cucinain. Ieri pomeriggio, gli agenti del Commissariatohanno notato un viavai di persone entrare ed uscire da uno stabile. L’attività di osservazione ha consentito ai poliziotti di individuare, nello specifico, un appartamento dove queste persone si recavano. Hanno controllato l’abitazione e, all’interno della quale, hanno sorpreso un uomo seduto ad un tavolo su cui vi erano tre involucri di cocaina del peso di 9 grammi circa, due bilancini di precisione intrisi della stessa sostanza, diverso materiale per il confezionamento della, un telefono cellulare e 2690 euro. All’interno di un ...

