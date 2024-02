Droga | arrestato l' erede della dinastia dell' aceto | cosa gli trovano in auto e a casa

Antonio Ponti, il dj erede dell'impero dell'aceto arrestato per droga: in auto aveva cocaina e Mdma

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di sabato 24 febbraio 2024) Ponti è unache da nove generazioni dà il nome all'degli italiani. L'ultimo, Antonio Ponti, però non ha mai lavorato né avuto alcun ruolo nella storica azienda di famiglia, da sempre insediata a Ghemme, in provincia di Novara. Lui fa il dj ed è balzato agli onoricronaca per un brutto affare diche lo ha fatto finire dritto dritto ai domiciliari. Lo rende noto la Stampa raccontando che il 23 aprileo scorso anni, Antonio Ponti (52 anni) è stato fermato per un controllo da una volante di polizia del commissariato Lambrate di Milano a bordosua Dodge Challenger con vetri oscurati e targa lituana insieme ad tre altre persone con vari precedenti pere furto. Ponti aveva ...