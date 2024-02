Drew McIntyre dopo EC: “Sono il salvatore di WrestleMania!”

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di sabato 24 febbraio 2024) Elimination Chamber è da poco passato agli archivi con significative ripercussioni in chiave WrestleMania 40. In particolare,ha vinto l’Elimination Chamber Match maschile e allo Showcase Of Immortals affronterà Seth Rollins con in palio in World Title. Lo scozzese ambiva ad un ruolo di primo piano a WM 40 e ora se lo è conquistato, seppur anche grazie all’interferenza di Logan Paul ai danni di Randy Orton.a caccia del titolo A WM 40affronterà il World Champion Seth Rollins e, ci si può scommettere, farà di tutto per portarsi a casa il titolo. Subitola fine di EC, lo scozzese ha pubblicato un chiaro messaggio sui social autoproclamandosi ildi WrestleMania.ora ha l’occasione di ...