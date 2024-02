Draghi, profondi cambiamenti richiedono enormi investimenti - Notizie - Ansa.it

(Di sabato 24 febbraio 2024) "Negli ultimi anni si sono verificati moltinell'ordine economico globale e questihanno avuto una serie di conseguenze, una delle quali è chiara: in Europa si dovrà investire una quantità enorme di denaro in un tempo relativamente breve in Europa e sono impaziente di discutere di ciò che i ministri delle Finanze pensano e stanno preparando su come finanziare queste esigenze di investimento. Lo ha detto l'ex premier Mario, arrivando a Gand alla riunione informale dei ministri delle Finanze, dove è invitato alla luce del rapporto sul futuro della competitività europea al quale sta lavorando.