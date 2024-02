Downhill Barbizzi-Aldinucci sono nelle Filippine con grande fiducia

Mens Sana, Downhill: Barbizzi e Aldinucci nelle Filippine per la tappa del Campionato del Mondo

(Di sabato 24 febbraio 2024) La Mens Sana è presenteper la corsa più spericolata del mondo. Stefanoe Marcus, atleti della sezionea Tagaytay con la nazionale italiana per affrontare la tappa mondiale del World Skate, uno degli eventi più importanti all’interno di questo sport: 2,5 km di pista fatti di adrenalina pura e un briciolo di pazzia, con pendenze e curve che sfidano le leggi della fisica. I due mensanini hanno raggiunto legiovedì affrontando i primi warm up. Oggi e domani si entrerà nel vivo della competizione dove gli atleti si sfideranno in batterie formate da quattro skater ciascuna.correranno per portare in cima al podio i colori di Italia e ...