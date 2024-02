Dopo due anni di guerra siamo noi a dover chiedere aiuto ai coraggiosi ucraini

Macron, due anni dopo Ucraina martoriata ma sempre in piedi - Ultima ora - Ansa.it

(Di sabato 24 febbraio 2024) Forse non hanno ancora vinto gli aggressori dell’Ucraina, ma certamente stanno vincendo quelli che qui da noi hanno assistito all’aggressione desiderando come pazzi e lavorando sodo affinché il processo di denazificazione avesse corso senza intoppi, e soprattutto senza che incontrasse la resistenza fastidiosamente interposta sulla via della pace, il tragitto arcobaleno che avrebbe finalmente portato un po’ di gente perbene al posto del governo presidiato dagli omosessuali e drogati di Kyjiv. Le ragioni che hanno mobilitato quel desiderio senza freni e quel lavoro indefesso sono tante e di natura diversa: un sano e franco egoismo, l’indifferenza per le vite e i diritti altrui calpestati, la turpitudine del ragionamento complesso circa le cause del conflitto, che notoriamente rimontano al Big Bang, altro che 2022, e non crederai mica che i torti stanno da una sola parte. Ma queste ...