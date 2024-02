Donazione degli organi, come dare il consenso? C'è anche un'app

(Di sabato 24 febbraio 2024) Bologna, 24 febbraio 2024 - Donare glisignifica salvare una vita. E' un gesto di generosità e solidarietà, una scelta che può essere determinante nel futuro di altre persone. Un atto importante che racchiude in sè la voglia di fare del bene per qualcuno. Un grande gesto di altruismo.si diventa donatore? Per esserlo bisogna dichiarare la propria volontà.ilSi può scegliere di donareo tessuti dopo la morte in diversi modi. Sul sito del ministero della salute sono elencate le modalità valide ai sensi di legge, eccoil: 1) quando ci si reca all'anagrafe per il rilascio o il rinnovo della carta d’identità 2) compilando il modulo dell'Aido - Associazione Italiana per la ...