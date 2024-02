Domenico Fatigati | morto sul lavoro a 52 anni | lunedì l’autopsia | 5 le persone indagate

Operaio muore schiacciato in uno stabilimento Stellantis

(Di sabato 24 febbraio 2024) Cinque gli indagati per la morte di, l'operaio rimasto ucciso nello stabilimento Stellantis di Pratola Serra: "Atto dovuto".

