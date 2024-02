Domenica In | ospiti e anticipazioni 25 febbraio | arrivano altri cantanti di Sanremo e la Ferilli

Domenica In ospiti 25 febbraio 2024: le anticipazioni

(Di sabato 24 febbraio 2024)25, dalle ore 14 alle ore 17.10 su Rai1 e Rai Italia, andrà in onda la ventiquattresima puntata della nuova edizione 2023/2024 di ‘In’ condotta da Mara Venier Tanti glie le sorprese in studio aIn. La puntata si aprirà con il ritorno di Sabrina, dopo il successo della prima puntata della serie tv di Rai1 ‘Gloria’, con lei in studio anche l’attrice Emanuela Grimalda, che nella serie interpreta la fidata assistente Iole. Grande attesa per il ritorno in Italia della cantante Sylvie Vartan, che si racconterà in un’ampia intervista tra carriera e vita privata, oltre ad esibirsi con due brani molto amati dal pubblico italiano “Buonasera, buonasera” e “Come un ragazzo”. LEGGI ANCHE: Giulia Stabile è il sogno di un allievo di Amici ...