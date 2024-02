Docente sospesa per 90 giorni | accusata di aver schiaffeggiato un’alunna di 10 anni La sua difesa | “Non ho fatto del male a nessuno”

San Vero Milis, l'insegnante Marisa Francescangeli nuovamente sospesa: è accusata di aver schiaffeggiato una bambina di dieci anni - L'Unione Sarda.it

Il caso in commento riguarda un ricorso proposto da una Docente soggetta all'obbligo vaccinale di cui all'art. 4 ter del D.L. 44/2021. La vaccinazione, come è ... (orizzontescuola)

Segnalazione per maltrattamenti: maestra Marisa Francescangeli di nuovo sospesa, stavolta per 3 mesi: La decisione dopo la segnalazione e una ispezione del Ministero dell’Istruzione. Era stata già allontanata per venti giorni un anno fa per aver fatto catechismo in classe. Ieri ha avvisato i genitori ... lanuovasardegna

San Vero Milis, l'insegnante Marisa Francescangeli nuovamente sospesa: è accusata di aver schiaffeggiato una bambina di dieci anni: La docente, che insegna nella scuola elementare di San Vero Milis, già sospesa ad aprile scorso perché secondo alcuni genitori faceva recitare delle preghiere ai bambini, da domani non potrà ... unionesarda

Docente colpito con un pugno da uno studente: due mesi di sospensione per il ragazzo e periodo di lavoro riparativo in strutture sociali: Il ragazzo è stato sospeso dalle lezioni per due mesi e dovrà svolgere un ... la dirigente scolastica ha espresso la sua “massima vicinanza e solidarietà al docente vittima dell’aggressione“. “Il ... orizzontescuola