Docente sospesa per 90 giorni | accusata di aver schiaffeggiato un’alunna di 10 anni La sua difesa | “Accanimento | non ho fatto del male a nessuno”

Docente sospesa per 90 giorni, accusata di aver schiaffeggiato un’alunna di 10 anni. La sua difesa: “Non ho fatto del male a nessuno”

Una nuova sospensione per l'insegnante della scuola primaria, già finita al centro delle polemiche ad aprile scorso per aver fatto recitare preghiere ai ... (orizzontescuola)

Di nuovo sospesa la maestra della scuola di San Vero Milis: schiaffi a una bambina: Nuovi problemi per l’insegnante Marisa Francescangeli, la docente della scuola elementare di San Vero Milis, sospesa temporaneamente la scorsa primavera per una controversa vicenda legata alla recita ... linkoristano

Segnalazione per maltrattamenti: maestra Marisa Francescangeli di nuovo sospesa, stavolta per 3 mesi: La decisione dopo la segnalazione e una ispezione del Ministero dell’Istruzione. Era stata già allontanata per venti giorni un anno fa per aver fatto catechismo in classe. Ieri ha avvisato i genitori ... lanuovasardegna

San Vero Milis, l'insegnante Marisa Francescangeli nuovamente sospesa: è accusata di aver schiaffeggiato una bambina di dieci anni: La docente, che insegna nella scuola elementare di San Vero Milis, già sospesa ad aprile scorso perché secondo alcuni genitori faceva recitare delle preghiere ai bambini, da domani non potrà ... unionesarda