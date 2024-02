Divieto di Playstation in Nazionale: la ricetta del ct Spalletti per provare a vincere l’Europeo

(Di sabato 24 febbraio 2024) Niente videogiochi e pugno duro: secondo il ct Lucianoè questa laper risollevare laitaliana. Potrebbe sembrare una parodia del sergente Hartman di Full Metal Jacket, invece è la realtà consegnata dall’allenatore toscano alle colonne della Gazzetta dello Sport: “Da qui in avanti lele lasciano a casa e non le portano più. Glielo invento io un giochino a cui pensare per distrarsi la notte“, dice. Che è convinto che questa sia la strada per riportare l’Italia al trionfo: “Io ho bisogno di far venire fuori unaforte, non mi accontento di nulla – dice il ct – Voglioe poi voglioil Mondiale“. Eppure, va ricordato, solo tre anni fa gli azzurri alzarono ...