Distribuzione non autorizzata di gas metano, scattano le sanzioni

(Di sabato 24 febbraio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoBlitz della Guardia di Finanza ieri pomeriggio sulla Telesina, la 372 al distributore di gas in territorio di Faicchio al km 32. E’ stata bloccata la vendita nondi gas per uso domestico da un distributore per autovetture. Le fiamme gialle del nucleo di polizia tributaria di Benevento hanno elevato numerosein quanto alcuni cittadini avrebbero caricato evidentemente non in manierabombole di gas per uso domestico dal distributore di auto Sono scattati quindi controlli eamministrative. L'articolo proviene da Anteprima24.it.