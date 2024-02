Dir. d'Errico: "Fossi stato in Mazzarri avrei dato le dimissioni. ADL ha sottovalutato due addii"

David Chiperfield: «Ridiamo senso ai frammenti romani per generare un nuovo teatro aperto a tutti»: Per il teatro Romano l’idea non è però farne solo un museo all’aperto ma anche di trasformarlo in sede di spettacoli ed eventi culturali ... brescia.corriere

REGIONALI: SCOPPIA CASO SONDAGGI. D’ALFONSO: “SCAMBI DI SORRISI”; TESTA: “GRAVISSIME ILLAZIONI”: PESCARA – Ha movimentato la campagna elettorale il caso sollevato dal deputato Pd Luciano D’Alfonso in merito ai diversi sondaggi sulle intenzioni di voto degli abruzzesi in vista delle elezioni regio ... abruzzoweb

Dodicesima edizione di Piazze d’Europa dal 22 al 24 marzo sul lungomare di Follonica: Follonica: Dodicesima edizione per il mercato europeo di Follonica ‘Piazze d’Europa’. L’attesissimo evento primaverile di Fiva, la Federazione italiana venditori ambulanti e su aree pubbliche di Confc ... maremmanews