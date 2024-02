Dionisi su Sassuolo Empoli | «Retrocessione? Siamo un gruppo unito»

Sassuolo sempre più in crisi: l’Empoli sbanca il Mapei al 94’ e mette nei guai Dionisi

L'allenatore del Sassuolo ha voluto rilasciare queste dichiarazioni dopo la gara contro l'Empoli. Le parole ha parlato a DAZN dopo il match di Serie A tra il Sassuolo e l'Empoli nel post gara. «La voglia c'era. Noi dobbiamo capire di snaturarci un pochino, ci abbiamo messo un po 'per calciare e non ci aspettavamo di andare in svantaggio. Abbiamo preso tre gol, tutti su palla inattiva, e sono troppi. Potevamo fare di più nel primo tempo, ma siamo stati poco efficaci nelle due aree»

