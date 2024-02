Dionisi | “Contro il Napoli abbiamo un jolly”

Il Sassuolo potrebbe esonerare Dionisi prima del match contro il Napoli.

(Di sabato 24 febbraio 2024)ha parlato nella conferenza stampa post Sassuolo – Empoli. La squadra di casa ha perso 2-3i toscani. Gli azzurri di Empoli risentono positivamente della cura Nicola. La vittoria li porta a 25 punti tenendoli per il momento lontani dalla zona critica della classifica. Il Sassuolo sprofonda a 20 punti in piena zona retrocessione. Le voci su un esonero del tecnico neroverde sono insistenti. probabilmente sarà decisiva la sfida del 28 Febbraio al Mapeiil. Sarà il recupero della ventunesima giornata, quella saltata dagli azzurri per gli impegni in Arabia in Supercoppa. L’allenatore del Sassuolo in conferenza ha quindi parlato anche dell’impegnogli uomini di Calzona.in vista del“Non leggo tanto i social perché si ...