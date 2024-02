Diodato quest’autunno live per la prima volta nei teatri italiani

(Di sabato 24 febbraio 2024) Milano, 24 feb. (askanews) – Sono già sold out le date di Bari e Mestre (VE) del tour di, cheper lasarà protagonista di un tour nei più prestigiosi. La tournée si arricchisce di cinque nuoviche si terranno a Lecce (2 ottobre, Teatro Politeama Greco), Assisi (20 ottobre, Teatro Lyrick), Schio (VI – 31 ottobre, Teatro Astra), Genova (25 novembre, Teatro Politeama Genovese) e Parma (27 novembre, Teatro Regio). Il tour, prodotto e organizzato da Magellano Concerti, partirà il 28 settembre da Grosseto (Teatro Moderno – Data zero), per poi proseguire il 1 ottobre a Bari (sold out – Teatro Petruzzelli), il 2 ottobre a Lecce (Teatro Politeama), il 5 ottobre a Mestre (sold out – VE, Teatro Toniolo), il 6 ottobre a ...

