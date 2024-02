Diodato al Lyrick per Riverock Festival . Prevendite aperte - Diodato al Lyrick per Riverock Festival . Prevendite aperte

(Di sabato 24 febbraio 2024) Si sono giàleper il concerto che(nella foto) terrà al teatroil prossimo 20 ottobre alle 21 nell’ambito del2024. Quest’autunno il cantautore per la prima volta sarà protagonista di un tour, prodotto e organizzato da Magellano Concerti, nei più prestigiosi teatri italiani, tra cui il teatro di Assisi. I biglietti sono disponibili sui circuiti TicketOne e Ticket Italia, informazioni a Elite Agency Group 0871 685020. Dopo la partecipazione aldi Sanremo con “Ti muovi” - ballad intensa ed energica - e in occasione dell’annuncio del tour nei teatri, il cantautore è pronto per un nuovo capitolo musicale che racchiude e celebra proprio la dimensione live. Per questo a primavera pubblicherà un album realizzato ...

