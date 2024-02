Di Foggia,reti, rinnovabili e accumuli per transizione verde

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di sabato 24 febbraio 2024) "Da qui al 2030 la modalità di gestione del sistema elettrico cambierà radicalmente, anche in conseguenza della crescita degli impianti di produzione di energia. In questo senso, Terna continuerà a lavorare per lo sviluppo dei tre capisaldi dellaenergetica:". Così l'Ad di Terna Giuseppina Diin un talk dedicato all'energia durante un evento della Scuola politica della Lega. "Stiamo osservando un'importante accelerazione nell'incremento di nuova capacità rinnovabile installata, circa 6 Gw nel 2023 e, parallelamente - ha aggiunto Di- il crollo della produzione di energia a carbone (-85% rispetto a gennaio 2023). Laè l'unica opportunità concreta per incrementare l'indipendenza energetica del Paese, ...