Depressa | il paese senza telefono e Internet Presentata un’interrogazione in Parlamento per risolvere il problema dell’assenza di campo

Depressa, il paese senza telefono e Internet. Presentata un'interrogazione in Parlamento per risolvere il problema dell ...

(Di sabato 24 febbraio 2024) C’è una frazione, a Tricase, nel basso Salento, dovee linea delsono un miraggio. Già il nome, spiega Repubblica, non è d’aiuto. Stiamo parlando di, circa mille e cinquecento abitanti che sopravvivono. Sarebbe l’idea per una fuga dal caos cittadino se non posse che l’asdi segnale crea non pochi problemi ai circuiti dei pagamenti elettronici. Così il caso è finito in. Secondo quanto riporta il quotidiano Andrea Caroppo, capogruppo di Forza Italia nella nona commissione Trasporti, poste e telecomunicazioni della Camera dei deputati, ha depositatoper chiedere al ministero delle Attività produttive, guidato da Adolfo Urso, una soluzione. L’unico punto dove “pia bonu” (prende bene) ...

