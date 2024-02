De Laurentiis come un novello Nerone rapito dal suo irrimediabile narcisismo (Corrmezz) - ilNapolista

(Di sabato 24 febbraio 2024) Deundal suo. È quel che scrive il direttore del Corriere del Mezzogiorno Enzo d’Errico nella riposta a una lettera. Questa la lettera di Adolfo Baretta. Caro direttore, non mi rassegno all’idea che Valter Mazzarri sia stato trattato«la sporta del tarallaro», per dirla alla napoletana, dal presidente del Napoli. O con una spietatezza irricevibile per dirla con maggiore chiarezza. I problemi della squadra di calcio azzurra non sono riconducibili a questo allenatore cui è stato chiesto l’impossibile e credo che Dedovrebbe prendere lezioni di impresa sportiva, oltre che di stile, dalla Gevi basket. Questa la risposta di Enzo d’Errico. Caro signor ...